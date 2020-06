Pradalunga, frontale tra auto e moto

Morto sul colpo un uomo di 33 anni

L’incidente lunedì notte, vani i soccorsi del 118. I carabinieri di Albino stanno ricostruendo la dinamica di quanto accaduto in via don Luigi Minelli.

Un uomo di 33 anni, A. B., di Pradalunga, è morto, schiantandosi frontalmente in moto contro un’auto, la notte tra lunedì e martedì a Pradalunga. L’incidente attorno alle 23,20, lungo via don Luigi Minelli. Sull’esatta dinamica dello scontro sono in corso gli accertamenti dei carabinieri della stazione di Albino: vani i soccorsi per il trentatreenne, che viaggiava in sella a una moto Gilera.

Ferite lievi, invece, per il conducente dell’auto, un uomo di Alzano che era al volante di una Smart Forfour. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118: un’automedica e un’ambulanza. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo: sarà eseguita l’autopsia.

La moto sulla quale viaggiava l’uomo deceduto

(Foto by Walter Corna)

