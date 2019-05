Prende fuoco una lavanderia self service

Intervento dei Vigili del fuoco a Clusone Si è reso necessario l’intervento dei Vigili del fuoco di Clusone in via San Defendente per domare un rogo a una lavanderia self service.

I Vigili del fuoco di Clusone sono intervenuti nel pomeriggio di sabato 4 maggio intorno alle 16 per spegnere un piccolo rogo in una lavanderia self service in via San Defendente. I pompieri sono riusciti velocemente a domare le fiamme e non ci sono stati feriti. Ancora in corso gli accertamenti sulle cause dell’episodio che sembrano accidentali.

© RIPRODUZIONE RISERVATA