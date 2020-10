Proseguono le ricerche di Fornoni

Neve in quota, condizioni difficili Andranno avanti anche mercoledì 7 ottobre le ricerche di Alessandro Fornoni, 46 anni, di Ardesio, disperso da domenica scorsa dopo un’escursione sulla Presolana.

Martedì i tecnici della VI Delegazione Orobica del Cnsas, insieme con il Sagf - Soccorso alpino Guardia di finanza, (in totale una trentina di persone) hanno perlustrato la zona della cresta e alcuni dei tanti canali presenti. Martedì mattina le squadre sono state portate in quota con l’elicottero della Protezione civile di Regione Lombardia e poi è stata fatta un’importante operazione di sorvolo, alla ricerca di segni che potessero far ritrovare la persona. Le condizioni di movimentazione dei tecnici sono difficili per la presenza in quota di parecchia neve e di ghiaccio. In certi punti ci sono accumuli anche di 50-60 cm, soprattutto nei canali, e questo purtroppo rende molto difficile l’avvistamento.

Le ricerche

Per la ricerca sono stati utilizzati anche dei droni. Domenica l’uomo, dalla sua baita in località Ple, sul territorio di Oltressenda Alta, aveva raggiunto, domenica mattina presto, la vetta occidentale della Presolana. Proprio lì infatti è stato visto da alcuni escursionisti intorno alle 8, dopo di che si sono perse le sue tracce

