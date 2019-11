Reddito di cittadinanza e lavoro in nero

Denunciata 35enne, maxi multa al titolare

Lavorava in nero in un esercizio commerciale di Vertova e nel frattempo percepiva il reddito di cittadinanza. Lo hanno scoperto i carabinieri di Fiorano al Serio. Per il datore di lavoro 9 mila euro di multa.