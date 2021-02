«Regaliamo un futuro a Martina»

Una raccolta fondi dopo la tragedia «Regaliamo un futuro a Martina» è la raccolta fondi creata dagli amici di Fabrizio e Valeria, per la loro bimba che domenica ha visto scivolare mamma e papà nel tragico incidente in cui i due genitori hanno perso la vita.

In poche ore la raccolta fondi lanciata sul portale Gofundme.com ha raggiunto oltre 104 mila euro raccolti su un obiettivo di 250.000. «Fabry e Vale stavano costruendo, programmando e progettando un futuro radioso per la loro famiglia e la loro bambina, Martina. Questa raccolta nasce per continuare a perseguire la missione di vita di Fabry e Vale, regalare a Martina un futuro felice esattamente come i due genitori avrebbero voluto fosse – si legge sul portale dove gli amici hanno creato la raccolta fondi per la bimba di 5 anni, figlia di Fabrizio Martino Marchi e Valeria Coletta –. T utto il ricavato verrà devoluto alla famiglia ed utilizzato per sostenere la figlia della coppia, Martina, nel suo percorso di vita. Servirà per aiutarla ad avere il miglior supporto per affrontare questa situazione ed un futuro migliore».

La notizia del tragico incidente che ha coinvolto domenica i due giovani genitori si è diffusa rapidamente nel pomeriggio tra gli abitanti e i villeggianti di Castione della Presolana, dove la coppia aveva preso in affitto un appartamento, a Bratto. La raccolta è stata condivisa sui social decine di volte, anche in uno dei gruppi Facebook legati a Castione della Presolana, dove si è creata una comunità virtuale tra i villeggianti e frequentatori della zona e dove tra i numerosi messaggi di cordoglio per la famiglia una signora aveva chiesto di segnalare iniziative per aiutare la bambina.

«Siamo tutti sconvolti. Tutta la nostra comunità è vicina alla famiglia e si stringe con affetto alla piccola» ha detto il sindaco Angelo Migliorati che ieri ha condiviso la raccolta fondi, invitando chiunque ne avesse le possibilità a sostenerla.

