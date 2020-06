(Foto by Vigili del Fuoco)

Elio Luchelli sul sentiero di castinoe dove è stato ritrovato (Foto by Vigili del Fuoco)

Ritrovato il 79enne scomparso a Bratto

Era su un sentiero in stato confusionale Dopo cinque giorni di intense ricerche, è stato trovato Elio Luchelli, 79 anni, scomparso da domenica 21 giugno.

È stato ritrovato su un sentiero per la baita Cassinelli a Castione in stato confusionale ma sembra in buone condizioni l’uomo che era disperso da domenica quando era uscito di casa a Bratto senza fare più ritorno .

Si tratta di Elio Luchelli un ex villeggiante di Bratto, dove da alcuni anni è residente con la moglie. Le ricerche hanno coinvolto i carabinieri della Compagnia di Clusone con diverse pattuglie, i vigili del fuoco di Clusone e il soccorso alpino sempre di Clusone oltre al Corpo Volontari Presolana. Presenti anche le Unità cinofile.

Le ricerche hanno interessato l’abitato ma anche i parchi e sentieri ed è proprio su uno di questi che è stato trovato l’anziano.

Elio Luchelli

