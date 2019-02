(Foto by Foto Fronzi)

Le fiamme a Rovetta (Foto by Foto Fronzi)

Ricarica l’accendino con la bombola a gas

Rogo in casa a Rovetta,84enne ustionata Una donna di 84 anni è rimasta ustionata e intossicata. Altissime le fiamme in un appartamento di Rovetta, intaccata anche una seconda casa.

Incendio in un appartamento mercoledì mattina 27 febbraio in centro a Rovetta. Sul posto l’auto medica e i vigili del fuoco che sono intervenuti con diversi mezzi dai distaccamenti di Clusone, Gazzaniga e Bergamo. Le fiamme sono divampate violentemente attorno a mezzogiorno in un appartamento all’ultimo piano di una palazzina, distruggendo la casa e una parte del tetto e intaccando anche un secondo appartamento, agibile.

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Nell’incendio una donna di 84 anni è rimasta intossicata e ustionata: la donna stava ricaricando un accendino con una bombola a gas quando è rimasta ustionata alle mani e al volto, con ustioni di secondo e terzo grado. Le fiamme divampate hanno intaccato la tovaglia della cucina, le tende e poi si sono diffuse in tutta la casa, fino all’appartamento accanto. Solo l’arrivo dei pompieri ha permesso di bloccare il violento rogo.

La donna, in condizioni critiche, è stata trasportata in ospedale dall’elisoccorso. Sul posto anche i carabinieri di Ponte Nossa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA