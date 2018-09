Sabato i funerali di Sara Tarchini

«Aveva un sorriso per tutti» Saranno celebrati sabato 29 settembre alle 15.30 i funerali di Sara Tarchini, la 35enne morta in un incidente stradale a Cene nella notte tra martedì e mercoledì.

«Era una ragazza solare, aperta, capace di un sorriso per tutti e la sua passione più grande era la voglia di vivere» racconta il fratello maggiore. Sara Tarchini lavorava nella ditta Elettronica Scalvini di Colzate. Recentemente aveva stabilito la sua residenza a Cene in via Bellora ma l’appartamento era ancora in fase di allestimento ed era in corso il trasporto dei mobili. Ritornava spesso nella casa di Colle Sfanino, dove vivono il padre Gianfranco, in passato titolare di una ditta di autotrasporti, la madre Valeria Pezzoli e i fratelli Marco, di 43 anni e Angelo di 33. Forse la notte del tragico schianto Sara stava recandosi a casa dei genitori, che dista poche centinaia di metri dal luogo dell’incidente. Per la famiglia Tarchini un dolore immenso. La famiglia aveva dato il consenso alla donazione degli organi, ma per ragioni tecniche legate ai tempi del decesso non è stato possibile effettuare il prelievo.

Per la valle Seriana è un periodo nero per i morti sulle strade: mercoledì a Villa di Serio si è celebrato il funerale di Salvatore Ortaggio, papà di 36 anni, morto sulla A21 Brescia-Piacenza in un incidente nel quale è rimasta ferita gravemente anche la figlia di 14 anni. Ieri l’alta Valle Seriana si è stretta attorno alla famiglia di Luigi Zanoletti, lo studente di 14 anni morto nell’incidente alla stazione di Gazzaniga.

