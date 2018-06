Sbaglia curva e si ribalta con la jeep

Ardesio, paura per un 79enne - Foto Era su una strada sterrata che porta nella località Cacciamali, è stato soccorso e portato in ospedale per accertamenti.

Per estrarlo hanno dovuto tenere puntata l’auto con dei tronchi. Paura per un 79enne alla guida di un fuoristrada che lunedì 18 giugno verso le 12, stava percorrendo una strada sterrata che porta in località Cacciamali. L’uomo ha sbagliato ad affrontare una curva e l’auto si è ribaltata. Subito allertati i soccorsi sembrava che le condizioni dell’uomo fossero gravi. Una volta giunte sul posto un’ambulanza della Croce Blu di Gromo, il soccorso alpino di Clusone e i vigili del fuoco di Gazzaniga, si è constatato che l’uomo non era grave. Gli uomini sono stati impegnati quasi un’ora per estrarlo e portarlo in ospedale per accertamenti.

il fuoristrada ribaltato

(Foto by Giuliano Fronzi)

