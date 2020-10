Schianto auto-moto a Villa d’Ogna

In volo l’elisoccorso, code L’incidente si è verificato alle 7.25 appena prima del Ponte della Selva.

Sono uscite in codice rosso un’ambulanza dei volontari della Presolana, un’auto medica e infine anche l’elicottero del 118 da Bergamo per soccorrere un motociclista ferito, pare in modo grave, in un incidente con un’auto sulla provinciale a Ponte Nossa in alta Val Seriana.

Dalle 7.30 si sono formate code in discesa sia da Clusone sia da Villa d’Ogna.

Ancora non abbiamo altri particolari sullo schianto.

In aggiornamento.

