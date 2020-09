Schianto frontale a Onore

Tre i feriti, non gravi - Foto L’incidente verso le 22 di sabato 19 settembre sulla provinciale 671.

Incidente stradale sulla 671 all’altezza del comune di Onore. Due auto si sono scontrate frontalmente. L’impatto è stato molto violento, i soccorsi, due ambulanze e un’auto medica sono accorse in codice rosso.

Tre le persone coinvolte due delle quali sono state trasportate in ospedale, una in codice giallo e una in verde.

Per aiutare il personale medico a estrarre dalle auto i conducenti sono arrivati anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone. Per i rilievi sono, invece, intervenuti i carabinieri .

