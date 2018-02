Anche i vigili del fuoco in azione con l’elicottero, nella foto Fronzi

Scomparsa mercoledì, ritrovata senza vita

Difficile il recupero del corpo della 82enne È stato ritrovato in località Blum nella mattina di domenica 11 febbraio il corpo senza vita di Pasquina Barcellini, la donna di 82 anni di Rovetta che si era allontanata dal centro diurno di Clusone mercoledì 7 febbraio.

Difficili i soccorsi: il corpo si trovava in un lungo impervio e l’elicottero dei vigili del fuoco ha operato fino al pomeriggio per riuscire a recuperare la salma. Il ritrovamento intorno alle 10.45 di domenica 11 febbraio dai soccorritori.

Da mercoledì numerosi i volontari che sono stati impegnati nelle ricerche: utilizzato anche l’elicottero dei vigili del fuoco di Malpensa e unità cinofile. Domenica il ritrovamento sul monte Blum in località Rovetta dove sin dal primo giorno si erano concentrate le ricerche.

Anche la trasmissione «Chi l’ha visto» si è occupata della vicenza e la trasmissione di Federica Sciarelli ha diffuso nei giorni scorsi un video in cui si vedeva la donna che usciva da un cancello sul retro della struttura di Clusone dove si trovava, mercoledì 7 febbraio verso le 14. La donna si era allontanata senza dire niente a nessuno: con sè aveva una borsa ma non il telefono cellulare e soprattutto i farmaci per la sua terapia.

