Segue le indicazioni del navigatore ma resta incastrato: lo liberano i Vigili del fuoco - Foto È successo a Clusone nella mattinata di lunedì 22 novembre.

I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone sono intervenuti per il recupero di una macchina uscita fuoristrada in Via Lama, a Clusone. Il conducente, seguendo le indicazioni del navigatore, ha percorso una strada sterrata impraticabile. La vettura si è così incastrata a causa di alcuni rami sporgenti degli alberi presenti sul sentiero.

I Vigili del fuoco hanno liberato il mezzo e lo hanno riportato sulla strada principale.

