Selvino, prima Minimarcia notturna

Berto invita tutti gli amici il 16 agosto Il castoro beniamino dei bimbi dà appuntamento il 16 agosto per una suggestiva camminata notturna con spettacolo di luci.

Dopo il successo riscontrato della Minimarcia Nerazzurra organizzata a Clusone, in omaggio ai risultati straordinari dell’Atalanta, Selvino reclama la sua parte. Anche se il titolo cambia resta la formula vincente della camminata per le famiglie, con musica e divertimento. «Berto il Castoro ha deciso di ascoltare il proprio cuore e progettare una nuova edizione nella location storica di Selvino, per quella che sarà la 39a Minimarcia di sempre – spiegano gli organizzatori –. L’innumerevole quantità di persone giunte all’agenzia Umile per chiedere a gran voce gli eventi sull’Altopiano ha convinto Berto a organizzare un’edizione speciale, unica nel suo genere, il 16 agosto, accorpando le tre grandi manifestazioni storiche delle estati selvinesi».

L’evento si chiamerà «Berto a Spasso coi Lupi» e vuole essere un mix tra la storica Minimarcia di Selvino, la Passeggiata coi Lupi e la Notte di San Lorenzo. In accordo con l’amministrazione e l’assessorato al turismo il patron Angelo Bertocchi ha azionato in fretta e furia la macchina organizzativa per arrivare alla data del venerdì 16 agosto.

Si partirà dalla terrazza del monte Purito alle 21, compiendo la storica passeggiata per le vie del paese, per la prima volta in notturna, in compagnia dei cani lupo cecoslovacchi. La tappa al parco Roccolino sarà teatro di uno spettacolo di luci, per poi giungere al parco Osio dove si terrà un grande falò che farà da cornice al racconto di storie di montagne e lupi, attraverso un percorso ricco di magia.

