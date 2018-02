(Foto by Foto by Fronzi)

Si cerca 82enne, cane molecolare in pista

Ferito un soccorritore durante le ricerche Proseguono senza sosta le ricerche della donna di cui non si hanno notizie da mercoledì a Clusone.

Proseguono senza sosta le ricerche di Pasqualina Barcellini, una signora di 82 anni, residente a Rovetta insieme al figlio. Da poco è entrato in azione anche un cane molecolare per trovare tracce dell’anziana scomparsa. In azione ci sono i Vigili del fuoco di Clusone e di Bergamo (squadra Saf), la squadra Saf di Milano, uomini del Soccorso alpino e volontari della Protezione civile di Clusone che sono stati mobilitati già fino a tarda notte di mercoledì per le ricerche. Attivato anche l’Elisoccorso e un elicottero in arrivo da Malpensa.

La donna, residente a Rovetta insieme al figlio, stando a quanto si è saputo, si è allontanata dal centro diurno della casa di riposo verso le 13,45 e alle 15 è stata denunciata la scomparsa. Da poco prima delle 8 del mattino uomini e mezzi stanno intervenendo , anche con l’aiuto di un’unità cinofila. Le ricerche si sono estese anche nella zona montuosa posta tra Clusone e Rovetta, in particolare nei boschi alle spalle dell’ex seminario (Villa Barbarigo ora sede dell’Istituto Fantoni), il Monte Blum e dietro il cimitero di Rovetta (Valle del Lo). La donna è vestita con una giacca a vento e aveva con sé la borsa con i documenti. Durante le ricerche si è ferito anche un soccorritore.

