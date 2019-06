La bici di Zanchi, trovata in via Fratelli Cerea

Si continua a cercare Angelo Zanchi

Ad Alzano ancora nessuna notizia Continuano a cercare ad Alzano, alla ricerca di Angelo Zanchi, il 78enne del posto che non dà più sue notizie da giovedì mattina.

Le ricerche stanno proseguendo con i volontari dei vari gruppi di Protezione civile della Valle Seriana e non solo che, insieme ai Vigili del fuoco, stanno battendo palmo a palmo l’area della frazione di Burro e la cava dismessa di via Fornaci.

L’area perlustrata è quella intorno alla bicicletta di Zanchi: il 78enne l’aveva appoggiata con cura in via Fratelli Cerea, «messa al riparo, eventualmente a disposizione dei cani, per nuove ricerche», ha spiegato la figlia del disperso, Nivea Zanchi. Domenica i volontari hanno perlustrato la zona del Belvedì, ma anche dentro le pozze di Busa e di Burro, con i sommozzatori dei vigili del fuoco.

