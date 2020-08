Si perdono sul sentiero per il Monte di Nese

In quattro recuperati con l’elicottero Un altro intervento del Soccorso alpino lunedì 10 agosto anche a Castione della Presolana.

Si è concluso nella tarda serata di lunedì 10 agosto l’intervento per il recupero di quattro escursionisti, tre donne e un uomo. Si erano persi nella zona di Salmezza; stavano andando in direzione Monte di Nese, ma hanno perso il sentiero e si sono ritrovati in un punto impervio. Non riuscivano a proseguire ed erano in difficoltà.

Con il telefonino sono stati localizzati e raggiunti dai tecnici del Soccorso alpino della VI Delegazione Orobica, sul posto anche i Vigili del fuoco. L’elicottero del 118 abilitato per il volo notturno, decollato da Como, ha recuperato con il verricello l’uomo e lo ha portato in ospedale per accertamenti. Le tre donne sono state accompagnate a valle dai tecnici.

A Castione della Presolana invece, una donna di 69 anni di Bergamo è caduta e ha riportato la sospetta frattura di una caviglia. È accaduto nel pomeriggio di lunedì 10 agosto, lungo il sentiero tra il Passo della Presolana e i Cassinelli, a circa 20 minuti dalla base, a quota 1250 metri.

Al momento dell’accaduto, la persona infortunata si trovava con un gruppo di altre persone. La richiesta di soccorso è arrivata intorno alle 16:30. Sul posto i tecnici della VI Delegazione Orobica del Soccorso alpino, che hanno recuperato la signora con la barella portantina e poi l’hanno portata fino all’ambulanza. L’intervento si è concluso in serata.

