Soccorsi sopra Gromo, donna muore ai laghi di Cardeto

Intervento dell’elisoccorso martedì 19 aprile in Val Seriana, sopra Gromo. L’allarme è scattato poco prima delle 14 nella zona dei laghi di Cardeto, per una donna di 49 anni che, purtroppo, non ce l’ha fatta. Il corpo è stato recuperato in una zona impervia dall’elisoccorso di Brescia e trasportato all’ospedale di Sondrio. Ancora poche le informazioni disponibili. Secondo le prime ipotesi formulate dai soccorritori, si tratterebbe di un malore.