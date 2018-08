Sosta selvaggia in Valvertova

Piovono (ancora) decine di multe La Valvertova piace sempre più, attirando tantissimi visitatori nel fine settimana, ma i problemi non mancano per via degli ingorghi alla circolazione causati dalla sosta selvaggia di chi parcheggia lungo le strade di accesso alla valle in zona vietata, creando problemi al transito dei mezzi autorizzati e di emergenza.

Il caso si è ripetuto anche domenica scorsa quando, come documentato da un’immagine scattata da un cittadino del posto, il tratto di strada tra la ex porcilaia, dove si trova il posto di blocco istituito dal Comune e gestito dal personale di Promoserio, è stato invaso dalle auto dei turisti e dei visitatori domenicali. Sono state comminate 44 multe per sosta vietata e altre 18 lungo la provinciale 671.

