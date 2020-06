Grandine in Bergamasca - Foto/Video

Temporali e vento, colpita la Val Seriana Il temporale atteso è arrivato sulla festa della Repubblica, nel pomeriggio.

A Cerete tra le 16.30 e 17, 15 minuti ininterrotti di grandine, con chicchi grossi come noci. La segnalazione di un lettore che abita nella zona «Conca Verde» di Cerete, ovvero tra Cerete Alto e Cerete Basso. Grandine anche nella zona dell’asta del Serio e sull’altopiano clusonese. A Clusone e in zona Ardesio ancora grandine, mentre temporali si segnalano in tutta la provincia. Anche ad Albino forti grandinate: tutta la Val Seriana è stata colpita con violenza dal maltempo. A Nembro l’acqua in strada ha bloccato le auto, con lunghe code e ingorghi, che si sono verificati su tutte le strade della Val Seriana. La grandine è caduta in maniera così fitta che sopra Nembro sembrava avesse nevicato nella serata di martedì 2 giugno.

Sopra Nembro

(Foto by L. Tiraboschi)

Sopra Nembro

(Foto by L. Tiraboschi)

A Bergamo il maltempo è arrivato poco prima delle 18 con vento fortissimo, pioggia battente e grandine segnalata anche in città.

Grandine a Nembro

(Foto by Cesni)

La grandine a Cerete

Si segnalano inoltre code e rallentamenti Val Seriana: allagamenti sulla provinciale in località Mele in territorio di Casnigo. Smottamento anche lungo la strada di Fondovalle fra Peia e Gandino.

La grandine ad Albino

La grandine Ad Albino

Grandine a Ranica

(Foto by Rossetti)

A Cerete

Un chicco di grandine a Cerete

