Tamponamento in Val Seriana: code

Traffico in tilt a Nembro, cinque feriti Un incidente stradale ha causato lunghe code nel tardo pomeriggio di domenica 17 novembre sulla superstrada della Valle Seriana. Lo scontro è avvenuto a Nembro, in direzione Bergamo.

Si tratterebbe di un tamponamento a catena sulla superstrada, all’altezza di Nembro, con cinque feriti tra cui un bambino di 11 anni e un ragazzino di 14. Fortunatamente non sembrano esserci feriti gravi, ma l’incidente ha causato lunghe code dalle 17 del pomeriggio e per diverse ore sulla rete viaria della Val Seriana. Sul posto sono intervenute tre ambulanze e le forze dell’ordine, il traffico si è fortemente rallentato in direzione di Bergamo.

