Ti racconto una storia... nel bosco. La magia della lettura, passeggiando

In un «territorio ad alta lettura» come il piccolo borgo di Songavazzo, nasce «Percorso libropedonale di Songavazzo. Passeggiando nei borghi», un itinerario letterario in 9 tappe diffuse sul territorio e che collega la «Cà di Leber» e le quattro Casette dei libri, ma anche alcuni luoghi panoramici e anche punti di interesse storico artistico.