Tombino aperto a Monasterolo

Donna di 91 anni ci cade dentro La signora, soccorsa e trasportata in ospedale, ha riportato ferite lievi. Episodio simile a Gandino nei giorni scorsi.

È caduta in un tombino aperto, nel giardino di casa a Monasterolo del Castello. È accaduto nel primo pomeriggio di mercoledì 3 luglio a una signora di 91 anni, che per fortuna ha riportato ferite non gravi. Medicata al pronto soccorso dell’ospedale Bolognini di Seriate, non è in pericolo di vita. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti il 118 e i carabinieri di Casazza.

Secondo la ricostruzione dei fatti, l’anziana si trovava in giardino con il figlio che poco prima della caduta l’aveva messa in guardia del pericolo, consigliandole di stare attenta. Purtroppo la signora è piombata nel buco, fortunatamente non eccessivamente profondo. Il figlio ha prestato i primi soccorsi e ha lanciato l’allarme.

Un episodio simile è accaduto nei giorni scorsi in un’altra zona della provincia, a Gandino. È successo il 1° luglio alle 11,30 in pieno centro a una donna di 95 anni che per fortuna non si è ferita gravemente. Erano in corso dei lavori di asfaltatura e nel manto stradale si è aperta una buca con una voragine sottostante. L’area è stata delimitata con l’apposita fettuccia. L’anziana stava passando e si è avvicinata finendo dentro la voragine. È stata recuperata dai vigili del fuoco di Clusone, intervenuti sul posto insieme ai volontari della Croce Verde di Colzate. I pompieri si sono calati nel buco e l’hanno tirata fuori con le funi.

