Tragedia ad Aviatico, ciclista muore cadendo in un dirupo per 100 metri L’incidente durante un’escursione in mountain bike verso le 13,20 del 29 gennaio. Vittima un bresciano, a dare l’allarme due amici che erano con lui.

Un uomo è morto durante un’escursione in mountain bike. Secondo una prima ricostruzione, il ciclista - che abitava a Lumezzane, in provincia di Brescia - ha perso l’equilibrio cadendo per un centinaio metri in un dirupo. L’incidente è avvenuto sabato verso le 13,20 su un sentiero in territorio di Aviatico, nella zona di Ama, in un luogo impervio.

Insieme a lui in escursione c’erano due amici, che hanno subito lanciato l’allarme. Sul posto sono intervenuti il Soccorso alpino di Gazzaniga, l’elisoccorso che si è alzato in volo da Milano, i vigili del fuoco del distaccamento di Zogno, i Saf (nucleo speleo-alpino-fluviale) della centrale di Bergamo e i carabinieri della compagnia di Clusone. I Saf dei vigili del fuoco hanno recuperato il corpo senza vita.

Il luogo dell’incidente

