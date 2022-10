Travolto da un’auto, grave anziano. Con lui c’era il nipote di 8 anni: illeso

Grave incidente stradale nel pomeriggio di sabato ad Alzano Lombardo. Un uomo di 88 anni è stato investito da un’auto in via Provinciale e ha riportato traumi gravi. Secondo la prima ricostruzione, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, verso le 15,30 l’auto – una Fiat Punto – viaggiava in direzione Bergamo, quando ha travolto il pensionato che stava attraversando insieme al nipotino di 8 anni. Nell’urto l’anziano è stato sbalzato per diversi metri. Il bambino vicino che si trovava a lui non ha invece riportato ferite.