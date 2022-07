Tregua dal super caldo, ma l’acqua scomparsa dalla webcam del Barbellino

Il risveglio di sabato 30 luglio, soprattutto nella parte alta delle valli, è stato molto diverso dai precedenti, come confermano i dati delle stazioni del Centro meteo lombardo presenti nella nostra provincia. Il più significativo, ovviamente, è quello trasmesso dai 3.050 metri del Pizzo Coca dove la colonnina di mercurio è quasi andata sottozero (per la precisione ha segnato +0,1 gradi).Dal punto di vista idrico, invece, la situazione resta molto critica come testimoniano le immagini che giornalmente giungono dalla web-cam posizionata al rifugio Curò in direzione della diga del Barbellino.