Trovato senza vita l’82enne disperso

Era uscito a cercare funghi a Valgoglio L’82enne di Nembro era scomparso da giovedì 11 ottobre.

L’uomo, un 82enne di Nembro, è stato trovato senza in fondo a un vallone sul versante di Novazza, il piccolo centro abitato che è di fronte a Valgoglio. Le ricerche erano scattate nella mattinata di venerdì. L’uomo che ha perso la vita è un 82enne di Nembro che non dava più sue notizie da giovedì quando aveva raggiunto Valgoglio in cerca di funghi. Nella zona hanno operato squadre del soccorso alpino, nuclei cinofili, la protezione civile di Clusone, il gruppo Saf di Brescia e Milano e i vigili del fuoco. Alla fine il corpo è stato trovato senza vita venerdì 12 ottobre intorno alle 17.30. Sul versante di Novazza.

