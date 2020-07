Ucciso in Namibia durante una rapina

Muore in Africa imprenditore di Castione La notizia è circolata sui Social, con il triste annuncio pubblicato dal sindaco di Castione Angelo Migliorati. Daniele Ferrari è stato aggredito da due persone, armate di machete e coltelli. Vani i soccorsi.

«Oggi è stato ucciso in Namibia, durante una rapina, un nostro concittadino, Daniele Ferrari, importante imprenditore 52enne» ha scritto il primo cittadino.

La Polizia del luogo ed il Consolato Italiano stanno effettuando le indagini per individuare i colpevoli ed assicurarli alla giustizia. «Ci stringiamo nel dolore alla moglie ed a tutta la famiglia, in particolare alla sorella Gloria, agli zii Mariangela e Tarcisio ed al cugino Matteo» scrive il sindaco.

L’episodio è avvenuto ieri sera nella cittadina di Windhoek, in una zona dove molte persone, tra cui lo stesso Ferrari, portano a spasso i cani. L’uomo è stato aggredito – ha ricostruito la polizia del posto – da due persone, armate di machete e coltelli.

Lo hanno ferito a morte e si sono dileguati con il suo cellulare. In soccorso di Ferrari sono intervenuti altri due uomini, che sono stati a loro volta feriti dagli aggressori e poi medicati in ospedale: non sono gravi.

Nel frattempo la sorella di Daniele Ferrari, che vive in Namibia come lui, preoccupata nel non vederlo rientrare e per il fatto che non rispondeva al cellulare, si è recata nella zona, scoprendo il corpo senza vita del fratello in macchina.

Daniele Ferrari, 52 anni, era nato in Namibia da genitori originari di Castione, dove aveva ancora molti parenti e dove spesso tornava, come la sorella. Imprenditore nel settore delle ristrutturazioni immobiliari, era sposato e non aveva figli. Ora le forze di polizia della Namibia stanno lavorando per risalire ai due aggressori.

Grande dolore e sconcerto nel paese bergamasco per la terribile notizia.

