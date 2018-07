Un video da urlo della diga del Gleno

Panorama mozzafiato ripreso dal drone Un video così non si vede tutti i giorni, specialmente sulle Orobie. E’ stato girato qualche mese fa da Michele Rossetti e Andrea Belussi, che hanno scelto la dg adel Gleno, in Valle di Scalve, come prima tappa di un ambizioso progetto video.

L’obiettivo è valorizzare il territorio e questo spettacolare filmato ripreso da un drone lo centra in pieno. Nel video si vedono alcuni scorci del lago del Gleno all’alba. «Con questo breve Video Clip nasce un nuovo progetto di Valorizzazione e conoscenza del Territorio che ci circonda – si legge sulla pagina di Michele Rossetti -. Io ed Andrea Belussi vogliamo, non solo attraverso i nostri scatti, mostrarvi le meraviglie naturali che ci circondano, farvi apprezzare e osservare la natura da un punto di vista privilegiato. In questo mondo dove tutto va a mille all’ora e la Natura purtroppo ne sta pagando le conseguenze, vi chiediamo di prendervi un minuto del vostro tempo e di volare con noi. Buona Visione e se vi piace condividetelo. Portiamo le bellezze di casa in giro per il Mondo e innamoriamoci ancora di più di ciò che ci circonda. Diga del Gleno, Val di Scalve, Alpi Orobie».

