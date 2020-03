Una mattinata di pioggia in città

In montagna neve a 900-1.000 metri Se a Bergamo e in un po’ tutta la provincia domenica 1° marzo è una mattinata di pioggia, in Val Seriana e in Val Brembana a 900-1.000 metri è scesa la neve.

Le previsioni meteo davano un peggioramento della situazione nella nostra provincia e si sono avverate, così in città, in pianura e in collina sta piovendo, mentre la neve si è rivista sia in Val Seriana, da Valbondione, e siamo a 900 metri, e in Val Brembana, da Colere, e siamo a mille metri.

La neve ai mille metri di Colere

Pochi centimetri, ma il manto nevoso ha imbiancato i due paesi così come le nostre montagna. Dalle cascate del Serio Mirco Bonaccorsi ci ha inviato le sue spettacolari fotografie.

Stambecchi alle cascate del Serio

(Foto by Mirco Bonaccorsi)

