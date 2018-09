Urta palo e si ribalta in auto a Cene

Operaia 35enne in pericolo di vita L’incidente l’altra notte in via Caduti della Libertà: la donna è stata proiettata fuori dalla Fiat 500. Ricoverata in condizioni critiche.

L’auto ribaltata, l’abitacolo schiacciato, vetri e frammenti di plastica sparsi. Una scena impressionante quella che è apparsa ai soccorritori giunti a Cene per incidente stradale accaduto nella notte tra martedì e mercoledì. Nello schianto è rimasta gravemente ferita una donna di 35 anni di Albino, S. T., che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale Papa Giovanni. Le sue condizoni sono critiche: è in pericolo di vita.

© RIPRODUZIONE RISERVATA