Vaccini, Gelmini: eterologa sicura ma richiami AZ possibili. A breve risposta sullo stop delle mascherine «Per chi avesse fatto la prima dose con AstraZeneca e volesse fare anche la seconda sarà possibile». Lo spiega il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini.

«Non ci sono impedimenti. L’eterologa è sicura, ci sono pronunciamenti del Cts e degli organismi regolatori che vanno in questa direzione, ma su indicazione del medico di base, per chi avesse fatto la prima dose con AstraZeneca e volesse fare anche la seconda sarà possibile. Le Regioni si sono allineate, la gestione commissariale del generale Figliuolo sta dando indicazioni precise, siamo assolutamente fiduciosi». Lo ha detto il ministro per gli Affari Regionali, Mariastella Gelmini, a margine del convegno organizzato dal partito «Italia, ci siamo!», in corso di svolgimento a Castione della Presolana, nella Bergamasca.

«La campagna vaccinale sta andando molto bene, abbiamo ampiamente superato le 500 mila inoculazioni al giorno e questo è un dato assolutamente positivo» ha aggiunto. Per quanto riguarda invece la data in cui si potranno abbandonare le mascherine, almeno all’aperto, Gelmini ha commentato: «Attendiamo il parere del Cts e quindi di sapere dalla scienza come ci dobbiamo comportare. Abbiamo raggiunto i risultati di oggi con grandi sacrifici, siamo tutti desiderosi di togliere la mascherina il prima possibile, però è giusto chiederlo agli organismi competenti e quindi a breve avremo una risposta».

