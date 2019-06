Val di Scalve, ko anche la Dezzo-Borno

Si arriva solo dal Passo della Presolana A causa del maltempo di ieri, martedì 11 giugno, dopo la Via Mala chiusa anche quest’altra strada. L’unico accesso alla valle ora è il passo della Presolana.

Resterà chiusa almeno per una settimana la Via Mala, interrotta ieri, martedì 11 giugno, da una frana causata dal maltempo.Criticità anche sulla strada che collega Dezzo a Borno: la strada non è attualmente percorribile, ma la situazione dovrebbe risolversi prima rispetto a quella della Via Mala. L'unica strada d’accesso alla Valle di Scalve, per il momento, resta quella del Passo della Presolana.

Qui tutte le foto e i video: https://www.ecodibergamo.it/stories/Cronaca/frana-in-strada-chiusa-la-via-malastop-alle-auto-tra-angolo-e-vilminore_1312989_11/

