(Foto by Archivio)

Il bivacco Frattini (Foto by Archivio)

Valbondione, due escursionisti in difficoltà

Interviene l’elicottero per portarli a valle Erano al bivacco Frattini ma non riuscivano più a scendere.

Intervento dell’elicottero dei Vigili del Fuoco di Varese e dei colleghi del distaccamento di Clusone per portare a valle due escursionisti che erano al bivacco Frattini e si trovavano in difficoltà non riuscendo più a scendere a valle.

I due sono stati caricati sull’elicottero Drago 82.

Drago 82, l’elicottero dei Vigili del Fuoco di varese

© RIPRODUZIONE RISERVATA