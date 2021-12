Valenti, aperta la mostra ad Ardesio. «Grazie Enzo, da tutta la comunità» Inaugurata sabato 18 dicembre la mostra con 330 «pezzi» con cui lo storico corrispondente de L’Eco, ha dedicato al paese. Il sindaco: «L’alta Valle Seriana gli deve tantissimo». Il direttore Ceresoli: «Professionista serio».

Inaugurata sabato 18 dicembre in municipio, la mostra «Enzo Valenti-Un viaggio nella storia di Ardesio» non è solo il ringraziamento corale di una comunità a uno storico corrispondente de L’Eco di Bergamo, ma anche un segno tangibile della vicinanza del giornale ai territori. Organizzata da Vivi Ardesio con Pro loco e Comune, in collaborazione con L’Eco di Bergamo, ripercorre gli ultimi cinquant’anni di storia attraverso oltre 330 articoli che Valenti ha scritto su Ardesio. Una minima parte dei 22mila «pezzi» che il corrispondente ha scritto per L’Eco dal 1962. Tra i pannelli bianchi spiccano infatti le storie vissute dalla gente di Ardesio raccontate in bianco e nero e poi a colori, i grandi cambiamenti, la vivacità di un paese con le sue associazioni, le tradizioni e i personaggi.

«Da tempo cercavo di convincere Enzo a dedicargli una mostra – ha detto Simone Bonetti, presidente di Vivi Ardesio – per ringraziarlo per essere sempre stato presente e per aver raccontato la storia del nostro paese. Ma anche per valorizzare la storia di Ardesio, continuando il lavoro iniziato con le quattro mostre “Ricordi”. Ringrazio L’Eco di Bergamo e il direttore Alberto Ceresoli per aver appoggiato il progetto» ha aggiunto, estendendo i ringraziamenti allo staff di Vivi Ardesio e ai numerosi volontari.

Enzo Valenti, con i figli Luigi, Alessandra e Maria Grazia, la moglie Angela e la nuora Valeria

La mostra, come precisato dal sindaco Yvan Caccia, «racconta non solo la storia di Ardesio attraverso gli articoli di Valenti, ma anche il rapporto tra L’Eco e il territorio». Definendo Valenti «un amico di Ardesio», Caccia ha aggiunto che «attraverso gli articoli è raccontata anche la mia vita amministrativa, di cui vado fiero, e la storia professionale di Enzo alla quale Ardesio e l’alta valle devono tantissimo». Dal presidente della Pro loco, Gabriele Delbono, un ringraziamento a Enzo «per la vicinanza, la costanza e la professionalità».

Il direttore Ceresoli ha raccontato Enzo come un professionista serio, capace di interpretare il territorio: «Questa iniziativa è il segno concreto che un rappresentante del giornale sul territorio svolge il suo lavoro in maniera egregia e il riconoscimento di una comunità è per me la testimonianza più sincera – ha detto il direttore –. Grazie quindi a Enzo per questo servizio reso alla comunità di Ardesio, all’alta Valle Seriana e anche a L’Eco».

Molto emozionato, Valenti ha voluto ringraziare Simone Bonetti, Antonella Savoldelli, Stefania Verzeroli di Vivi Ardesio e tutto lo staff, la Pro loco, il direttore Ceresoli e il sindaco Caccia, ma anche la moglie Angela: «Sono grato a tutti coloro che mi hanno voluto onorare con questa mostra. Per me L’Eco è stata una seconda famiglia. Ho sempre cercato di cogliere, scrivendo, le peculiarità di Ardesio centro benedetto dalla Madonna delle Grazie. Non ho mai esasperato la notizia, ma ho cercato di essere obiettivo e ho imparato che lo stile fa parte del contenuto. Spero che rileggendo gli articoli in mostra le persone possano rendersi conto del cammino compiuto dalla comunità di Ardesio e così richiamare le radici su cui si fonda il presente e si deve basare il futuro».

Per vedere questo video attiva javascript oppure utilizza un browser che supporta video HTML5

Tra le tantissime persone presenti all’inaugurazione, anche i consiglieri regionali Roberto Anelli e Jacopo Scandella, l’ex rettore Remo Morzenti Pellegrini, sindaci e amministratori dell’Alta Val Seriana, diversi giornalisti de L’Eco, la famiglia di Valenti e tanti amici. La mostra in municipio, a ingresso libero, con obbligo di Green pass, sarà visitabile fino al 9 gennaio.

ORARI E APERTURE DELLA MOSTRA

Dicembre 2021

18-19-24-26-27-28-29-30

Orari

10.00/12.00

16.00/18.00

20.00/22.00

25 dicembre chiusa

31 dicembre 10.00/12.00

Gennaio 2022

2-3-4-5-6-7-8

Orari

10.00/12.00

16.00/18.00

20.00/22.00

1° gennaio chiusa

9 gennaio 10.00/12.00, e alle 17.00 aperitivo di chiusura

© RIPRODUZIONE RISERVATA