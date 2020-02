Valle Seriana, abuso di alcol alla guida

Decurtati 46 punti e ritirate 3 patenti Fine settimana di controlli per la sicurezza stradale.

Proseguono i controlli disposti dalla Compagnia carabinieri di Clusone volti al contrasto dell’abuso di sostanze alcooliche.

Nel weekend i militari hanno controllato 61 veicoli e controllate 75 persone, hanno elevato 8 contravvenzioni e hanno decurtato 46 punti dalle patenti.

Inoltre sono state deferite in stato di libertà per guida in stato di ebbrezza tre persone di 68, di 50 e di 23 anni, a cui è stata subito ritirata la patente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA