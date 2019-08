Vertova, ambulanza incastrata Il soccorso dei Vigili del fuoco

Vertova, ambulanza incastrata

Un’ambulanza è rimasta incastrata questa mattina, domenica 4 agosto, a Vertova. Il mezzo si era mosso intorno alle 8 per soccorrere una donna che era caduta ed è rimasto incastrato tra via Cloca e via XI Febbraio. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco di Gazzaniga con un’autopompa e un pick up. La signora è stata messa su un’altra ambulanza, mentre quella incastrata è stata sollevata sul retro con cuscini vetter e poi rimessa in carreggiata con un verricello. Il vetro di una fiancata si è rotto.

