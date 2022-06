Vilminore, villeggiante ha un malore e cade da un muretto: ricoverata al Papa Giovanni

Una villeggiante milanese, in vacanza a Vilminore ha avuto un malore nella mattinata di giovedì 30 giugno mentre era seduta su un muretto nella casa di villeggiatura in via Monte Gromo, nella frazione di Nona. La donna, 81enne, è caduta all’indietro battendo la testa. Sul posto, poco prima delle nove, sono giunte l’auto medica e l’ambulanza oltre all’Elisoccorso. L’anziana è stata poi portata per accertamenti all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo ma le sue condizioni non sembrerebbero gravi.