Torna Gardaland Magic Winter

Sabato si accendono le luci di Natale A partire da sabato 7 dicembre Gardaland aprirà nella sua versione natalizia. Oltre alle tradizionali attrazioni, gli ospiti potranno ammirare anche un grande albero di Natale in Lego.

È iniziato il conto alla rovescia per l’apertura di Gardaland Magic Winter, l’evento invernale di Gardaland divenuto ormai una tradizione. Sabato 7 dicembre verranno accese le luci natalizie nel Parco, il quale ospiterà, oltre alle abituali attrazioni, anche una serie di iniziative e spettacoli dedicati al Natale.

Tra gli addobbi più strabilianti del Parco gli ospiti troveranno un grande albero di Natale interamente realizzato in mattoncini Lego. La costruzione anticipa l’apertura di una nuova sezione del Parco, LEGOLAND® Water Park Gardaland, in programma per il 2020.

Non mancheranno anche le iniziative natalizie più classiche: dal Magico Villaggio di Babbo Natale, composto da diverse stanze tematizzate che riproducono il mondo di Santa Claus, alla Winter Express, un’esposizione di treni da collezione per la gioia di piccoli e grandi appassionati di modellismo, fino alla pista di pattinaggio su ghiaccio e il playground sulla neve. Come sempre i teatri del Parco proporranno diversi spettacoli nel corso della giornata, che si concluderà con la cerimonia di accensione (alle ore 18) dell’Albero di Prezzemolo addobbato a festa.

Durante il primo giorno d’apertura Gardaland premierà tutti gli ospiti che si presenteranno interamente vestiti da Babbo Natale con l’ingresso al Parco a soli 15 euro.

Gardaland Magic Winter avrà inizio nel weekend del 7 e 8 dicembre e proseguirà il 14 e 15 dicembre, dal 21 al 24 dicembre e poi ininterrottamente dal 26 dicembre al 6 gennaio 2020 con apertura dalle 10.30 alle 18. Il prezzo del biglietto, comprensivo di Gardaland Park e Gardaland Sea Life Aquarium, sarà di 25 euro per l’intero e di 22 euro per il ridotto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA