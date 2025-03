La pallavolo torna in città: Volley Bergamo-Conegliano si giocherà alla ChorusLife Arena

Bergamo again, di nuovo in città: domenica 16 marzo alle ore 17 la gara-2 dei quarti di finale dei playoff scudetto tra il Volley Bergamo e le campionesse mondiali, europee, italiane in carica di Conegliano si giocherà alla ChorusLife Arena di via Serassi che per la prima volta dalla sua nascita ospiterà un evento sportivo. La novità è stata presentata a Palazzo Frizzoni, alla presenza dell'assessore comunale allo sport Marcella Messina e dell'europarlamentare Lara Magoni. La capienza dell'impianto sarà di 5000 spettatori e la prevendita online dei biglietti su Midaticket e TicketOne è già iniziata, con ridotto per Under 14 e Over 65 e ingresso libero per i possessori dell'abbonamento stagionale e per i diversamente abili con il loro accompagnatore.

La gara d'andata si giocherà domenica 9 marzo in Veneto, il ritorno a Bergamo sarà un evento nell'evento con la presenza di grandi ex della ultratrentennale storia rossoblù: da Maurizia Cacciatori a Francesca Piccinini passando per Leo Lo Bianco, ma sono stati invitati anche il commissario tecnico della Nazionale azzurra Julio Velasco, gli allenatori Marco Bonitta e Davide Mazzanti, i presidenti Mauro Ferraris e Luciano Bonetti. A due anni di distanza dall'ultima volta, dopo il trasloco al PalaFacchetti di Treviglio causa la demolizione del vecchio Palasport, il Volley Bergamo torna a giocare in città: per il futuro, oltre ai temi logistici ed economici, il primo problema sarà trovare i giusti incastri tra il calendario della serie A1 di pallavolo femminile e gli appuntamenti già in programma alla ChorusLife Arena. Il servizio di Matteo De Sanctis per Bergamo Tv con l'intervista al general manager del Volley Bergamo Stefano Rovetta.