Integrazione Film Festival

Tutto esaurito per la prima serata

Ha fatto il tutto esaurito, mercoledì, la prima serata di Integrazione Film Festival - IFF, concorso cinematografico internazionale dedicato ai temi dell'integrazione tra culture e provenienze diverse. Più di 350 persone hanno riempito l'Auditorium di Piazza Libertà, per assistere alle proiezioni dei film in concorso, documentari e cortometraggi di fiction, alla presenza del giovane regista romano di origini somale Amin Nour e del testimonial dell'edizione 2019 del Festival: Yoon C. Joyce, attore bergamasco di origini coreane. Entrambi hanno raccontato al pubblico cosa significa essere italiani con un volto che richiama altri continenti e quanto è necessario superare i confini di una cultura che crea divisioni. IFF, organizzato da Cooperativa Ruah in collaborazione con Lab 80 film, prosegue tra Bergamo e Sarnico fino a domenica 14 aprile. Giovedì sera, dalle 18, altre proiezioni e incontri con i registi all'Auditorium. Il programma completo su www.iff-ilmfestival.com