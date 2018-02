Cecchina, 105 anni con il sorriso

La nonna più longeva di Treviglio

Sorride nonna Francesca Gennaro e ha tutte le ragioni per essere felice. Accanto a lei ci sono tante persone che la amano e che hanno voluto festeggiare i suoi 105 anni. Ebbene sì, Francesca ha raggiunto e superato il secolo di vita, è la donna più longeva di Treviglio e pare proprio che il tempo si sia fermato al 1996 quando è entrata nella casa fondazione "Anni sereni". La sua è una storia particolare, operaia alla Geromina in una zienda tessile e poi governante nella casa di una professoressa con la quale condivideva anche la passione epr il teatro , una esistenza non priva di fatiche e sofferenza, ma con un lieto fine. Piccoli contrasti in famiglia l'avevano allontana dalla figlia Rosalba e dalla nipote Lella . Il destino però ha fatto il piccolo miracolo. Francesca ha potuto ritrovare quegli affetti perduti. Si perchè ora anche la figlia, oggi quasi 80 enne, è ospite della struttura trevigliese ed ora le loro strade si sono nuovamente incontrate. Ecco dunque perchè questo compleanno è davvero speciale.

