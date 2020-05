«Abboneremo saldo-acconto Irap giugno»

Gualtieri: nuovo aiuto alle medie imprese Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia Gualtieri, intervenuto su Rai Due durante la trasmissione «Che tempo che fa», di Fabio Fazio.

«Abboneremo il saldo e l’acconto dell’Irap» di giugno. Lo ha detto il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri parlando delle misure per le medie imprese che, con il decreto Rilancio avranno anche «incentivi fiscale e misure di sostegno da parte dello Stato alla ricapitalizzazione, un meccanismo un po’ complesso ma estremamente incisivo»

. «Oggi anche per effetto di questa discussione in corso per dare aiuto maggiore a questa fascia di imprese abbiamo deciso di aggiungere anche questo», cioè la misura sull’Irap, ha spiegato Gualtieri.

