Donatella Raffai in una foto d’archivio (Foto by Ansa)

Addio a Donatella Raffai, primo volto storico di «Chi l’ha visto?» Si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni. Lontana dagli schermi dal 2000. «Il suo stile incisivo e diretto ha fatto scuola e ha caratterizzato una stagione della televisione italiana».

Addio a Donatella Raffai, la conduttrice volto storico della trasmissione di maggior successo di Rai3, «Chi l’ha visto?» e dell’antesignano «Telefono Giallo» (con Corrado Augias), sempre sulla terza rete pubblica - lontana dagli schermi per sua scelta dal 2000 - si è spenta dopo una lunga malattia a 78 anni. A darne notizia, il marito Sergio Maestranzi, ex regista Rai, che aveva sposato dopo una lunga convivenza di oltre 30 anni solo un anno fa, e due precedenti matrimoni. Donatella Raffai, marchigiana di origine (è nata a Fabriano, in provincia di Ancona), ha vissuto gran parte della sua vita a Roma ma con il marito si spostava per un periodo dell’anno nella sua casa in costa azzurra. Lascia due figli gemelli adulti, e i nipoti.

«Con Donatella Raffai perdiamo una grande professionista della comunicazione e una donna indipendente e capace di scelte non scontate. In Rai ha dato voce e volto a trasmissioni di successo in radio e in video. Con lei alla conduzione è nato Chi l’ha visto, uno degli appuntamenti più longevi e seguiti della televisione di servizio pubblico». La Presidente Rai Marinella Soldi e l’Amministratore Delegato Carlo Fuortes esprimono così il cordoglio dell’Azienda per la scomparsa di Donatella Raffai. «Il suo stile incisivo e diretto - proseguono - ha fatto scuola e ha caratterizzato una stagione della televisione italiana».

«Ci ha lasciato Donatella Raffai, volto indimenticabile e motore del programma nelle sue prime storiche edizioni. Al marito e ai figli il profondo cordoglio di Federica Sciarelli e della redazione di «Chi l’ha visto?». Così la conduttrice del programma di Rai3 e la redazione sul sito e sulle pagine social esprimono il cordoglio per la scomparsa della collega prima storica conduttrice della trasmissione, postando il video della prima puntata da lei condotta il 30 aprile 1989 su Rai3.

