Tavernola, gli uomini della Marina in azione (Foto by San Marco)

Auto, corpo disteso e moglie introvabile

Tutti i misteri del cadavere in fondo la lago Tavernola: in fondo al lago d’Iseo la Ford Fiesta intestata a Rosario Tilotta, il pensionato di Scanzorosciate scomparso nel 2004: la vettura ha il tettuccio infossato. Il corpo all’interno, forse quello dello stesso Tilotta, è disteso sui sedili anteriori, con la faccia rivolta verso l’alto. E della moglie di lui non c’è traccia nemmeno nel Paese d’origine, l’Albania. I carabinieri ora la cercano in tutta l’area dei Balcani. Omicidio, suicidio o incidente? Tutte le piste restano aperte.

Il filmato girato dal sub del Gruppo soccorso Sebino Daniele Valenghi restituisce immagini torbide, perché a 80 metri di profondità, tra fango, alghe e buio, la visibilità è davvero un’impresa. Ma un dettaglio ha colpito gli inquirenti, in attesa che l’auto venga raggiunta dalle immersioni degli uomini della Marina militare programmate per venerdì 6 settembre: la Ford Fiesta intestata a Rosario Tilotta – il pensionato di Scanzorosciate scomparso nel 2004 – ha il tettuccio infossato. Il corpo nella vettura, poi, è disteso sui sedili anteriori, con la faccia rivolta verso l’alto e il capo leggermente sporto dal finestrino di destra (abbassato come quello del lato conducente). Si suppone sia quello dello stesso Tilotta, ma solo l’autopsia potrà confermarlo.

Intanto non c’è traccia di Elva Kurti, la moglie di Tilotta. La donna, andata via dall’Italia nel 2007, non risulta essere in Albania: i carabinieri guidati dal colonnello Paolo Storoni hanno ricevuto risposta negativa dal Consolato e dalla polizia albanese e hanno quindi esteso le ricerche in tutti i Paesi dell’area balcanica. Proseguono anche le ricerche nella banca dati dell’Inps, per verificare se le è stata accreditata la pensione del marito, e in quella delle Forze dell’ordine.

