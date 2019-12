Bimbo di due anni in coma a Bergamo

Travolto e auto in fuga: il cerchio si stringe Sono proseguite fino a tarda notte di martedì 10 dicembre le attività degli investigatori della Polizia Locale di Coccaglio in merito al drammatico investimento che ha ridotto in coma un bimbo di 2 anni.

Gli sforzi sono volti a dare un’identità al conducente dell’auto che ha travolto ieri mattina attorno alle 8:30 in via Achille Grandi nel Comune franciacortino il bimbo di 2 anni che si trovava nel passeggino assieme alla mamma a ridosso delle strisce pedonali. L’automobilista infatti non si è fermato dopo il tragico incidente, proseguendo la sua corsa in direzione di Rovato.

Gli investigatori della Polizia Locale di Coccaglio in collaborazione con i Carabinieri della Compagnia di Chiari sarebbero giunti ad acquisire informazioni importanti attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere di videosorveglianza.

Quanto alle condizioni del bimbo, non ci sono al momento novità: il piccolo resta ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo dove è stato condotto, subito dopo il drammatico episodio, dall’eliambulanza di Brescia.

