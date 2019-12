Investe bambino di 2 anni e fugge Il piccolo in coma all’ospedale di Bergamo

L’auto non si è fermata dopo l’investimento avvenuto sulle strisce pedonali e ora è caccia al pirata della strada. Il bambino è stato trasferito in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo.

L’impatto è stato tremendo. Come spesso accade in momenti così tragici, tutti si sono fermati, ma non lo ha fatto chi ha provocato l’incidente, che ha fatto perdere le proprie tracce dileguandosi a tutta velocità nel traffico del mattino. E lasciando sulla strada un bambino di due anni, investito da un’auto mentre era sul passeggino spinto dalla madre. Ora il piccolo è in coma, all’ospedale di Bergamo, e le sue condizioni per i medici sono critiche.