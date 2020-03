Burocrazia blocca 900mila mascherine

Regione: semplificare le procedure La denuncia del presidente Attilio Fontana.

«Come sempre la burocrazia è terribile» e «non demorde: noi abbiamo un’azienda che potrebbe realizzare 900mila mascherine al giorno e che potremmo immediatamente distribuire, con tessuti cercati dal Politecnico di Milano, ciononostante l’Iss ha chiesto tempo per poter rilasciare la certificazione che ci permette la distribuzione. E’ inammissibile che in una situazione di urgenza come questa ci si faccia ancora ingolfare dalla burocrazia» Lo ha detto il governatore della Lombardia Attilio Fontana parlando delle mascherine in diretta a SkyTg24 nella mattinata di martedì 31 marzo.

Nel pomeriggio ci sarà un incontro tra il commissario Domenico Arcuri e il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro con l’obiettivo di semplificare le procedure per le certificazioni per chi riconverte le aziende e produce mascherine. Lo ha annunciato lo stesso Arcuri rispondendo ad una domanda su quanto denunciato dal presidente della Lombardia Attilio Fontana. «Oggi avrò un incontro con il presidente dell’Iss affinché le procedure possano essere ancora più semplificate - ha detto - O meglio, possano essere allineati i tempi di reazione di tutti noi affinché la semplificazione normativa diventi anche operativa».

