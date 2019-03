Coppia di ladri scappa dopo un furto

Si ribaltano, sull’auto anche figlia di 2 anni È successo venerdì a Orzinuovi. Marito e moglie residenti nella bergamasca sono stati arrestati. La piccola fortunatamente è illesa.

I carabinieri di Orzinuovi nel pomeriggio venerdì 1° febbraio hanno arrestato per furto aggravato su auto in sosta, una coppia di ventenni residente nel bergamasco nota per precedenti simili. I due agivano nel parcheggio di un centro commerciale, la donna camminava e subito dietro di lei un uomo la seguiva con un’auto. Quando lei trovava una vettura con oggetti di valore all’interno faceva un cenno al complice che sceso dall’auto infrangeva il vetro e rubava la borsa appoggiata sul sedile anteriore, dileguandosi poi velocemente.

I carabinieri hanno assistito a uno di questi episodi e si sono messi subito alle calcagna dei fuggitivi. I ladri in fuga hanno finito la loro corsa a Soncino ribaltandosi in un canale di irrigazione dopo aver preso ad altissima velocità una curva e aver perso il controllo del mezzo.

Quando sono stati soccorsi, i sanitari a sorpresa hanno scoperto che nell’auto marito e moglie avevano con loro anche la figlia di due anni che fortunatamente ne è uscita illesa. La bimba è stata trasportata per accertamenti all’ospedale di Crema, mentre i genitori sono stati arrestati con l’accusa di furto aggravato.

