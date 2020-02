Stop alle scuole per almeno sette giorni

Bergamasca, negozi e trasporti operativi L’assessore al Welfare Giulio Gallera: dobbiamo limitare gli assembramenti. I casi positivi in Lombardia sono 112: tre le vittime.

È iniziata la fase di «contenimento» del virus. Lo ha detto il presidente Attilio Fontana durante la conferenza stampa in Regione domenica 23 febbraio. Il Basso Lodigiano è considerato zona rossa in cui c’è il principale focolaio di coronavirus e sono in atto provvedimenti restrittivi non estesi al resto della Lombardia. È stata poi individuata una zona gialla in alcune aree della Lombardia (di cui fa parte anche Bergamo) in cui si cerca di limitare al massimo le occasioni di assembramento delle persone per almeno sette giorni. «Nessuna pandemia, ma dobbiamo evitare assembramenti per evitare il contagio» ha spiegato l’assessore al Welfare, Giulio Gallera.

Stop dunque a scuole per 7 giorni (che potrebbero diventare 14), stop a manifestazioni culturali e sportive, sospensione dei concorsi, stop a cinema e teatri, stop a discoteche e pub dopo le 18. Non è stato preso in considerazione di chiudere gli esercizi commerciali e anche i trasporti pubblici funzioneranno regolarmente. Continuano a essere regolarmente operativi i servizi sanitari pubblici. Gli operatori useranno le mascherine.

L’assessore Gallera ha anche fatto il punto sul numero dei contagiati: sono 112 i casi positivi su 880 tamponi con una media del 12%. Di questi 53 sono i ricoverati in ospedale di cui 17 in terapia intensiva. Sono tre le vittime, di cui l’ultima nel Cremonese. Sono colpite soprattutto le persone più fragili, anziani in primis. L’assessore conferma che sono tre i casi di coronavirus in Bergamasca.

In ragione dell’ordinanza emanata domenica sera dal presidente della Regione Lombardia di concerto con il ministro della Salute, si dispone la sospensione di tutte celebrazioni, di tutte le attività pastorali, aggregative, culturali e la chiusura degli oratori e spazi parrocchiali nella diocesi di Bergamo. Le chiese possono restare aperte. I funerali possono essere celebrati solo con gli stretti familiari. Lunedì 24 febbraio verranno fornite ulteriori indicazioni.

Treviglio sospende la Novena della Madonna delle Lacrime: non era mai stata sospesa nemmeno durante la Seconda guerra mondiale.



Al fine di non far «collassare» il numero unico emergenze 112 è stato istituito il numero verde 800 894545 dove risponde L’Unità di Crisi di Regione Lombardia che può dare indicazioni e risposte in merito all’emergenza coronavirus .

